Thüringens rot-rot-grüne Koalition will vor das Verfassungsgericht ziehen, um ein Volksbegehren gegen die Gebietsreform prüfen zu lassen. Darauf verständigten sich Linke, SPD und Grüne im Koalitionsausschuss in der Nacht zu Dienstag. Die Regierungsparteien wollen nun beim Thüringer Verfassungsgerichtshof in Weimar eine Normenkontrollklage einreichen. Außerdem wollen sie mit den Initiatoren des Volksbegehrens sprechen.