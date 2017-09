Verwaltungsreform Thüringen richtet Landesverwaltungsamt neu aus

Anja Siegesmund Bildrechte: MDR/Karina Heßland-Wissel

Bis 2008 gab es in Thüringen vier Staatliche Umweltämter, die ihren Sitz in Erfurt, Gera, Suhl und Sondershausen hatten. Diese waren am 1. Mai 2008 aufgelöst und ein Teil ihrer Aufgaben auf die 17 Landkreise und sechs kreisfreien Städte übertragen worden. Die übrigen Aufgaben wurden dem Umweltministerium, der Landesanstalt für Umwelt und Geologie sowie dem Landesverwaltungsamt übertragen. Das alles sollte Geld und Personal sparen, was aber "selbst der Rechnungshof monierte", so Siegesmund am Dienstag weiter.