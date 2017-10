Vom "Sprung in die Freiheit" bis zum "Weihnachtskoller" Gefängnis-Geschichten aus Thüringen

Wenn der am Dienstag aus der JVA Suhl-Goldlauter geflohene Untersuchungshäftling tatsächlich der Fahndung entgehen sollte, dann hätte das Seltenheitswert für Thüringen: Gefängnisausbrüche sind in Thüringen nämlich ziemlich rar geworden. Wie das Justizministerium MDR THÜRINGEN mitteilte, hat es in den letzten zehn Jahren keinen einzigen Ausbruch direkt aus einer Thüringer JVA gegeben. Die wenigen erfolgreichen Fluchtversuche hätten alle außerhalb der Gefängnisse stattgefunden, sagte Ministeriumssprecher Oliver Will dem MDR - etwa bei Arztbesuchen oder im Gericht.

1995: "Sprung in die Freiheit" in Suhl-Goldlauter

Grund ist die bessere Sicherung der Vollzugsanstalten: Gitterstäbe lassen sich heute nicht mehr einfach durchsägen oder -feilen. Auch die älteren Thüringer Gefängnisse wurden mit hochfesten Legierungen aufgerüstet. Dazu kommt moderne elektronische Überwachung. In den neunziger Jahren war das noch anders: In der JVA Suhl-Goldlauter schaffte es 1995 gleich eine ganze Gruppe Schwerverbrecher bis aufs Dach und sprang sechs Meter hinunter in die Freiheit. Vier von fünf der vom Gefängnispersonal als "völlig schmerzfrei" beurteilten Häftlinge überstanden den Sprung unverletzt und konnten flüchten.

1994: Der "Weihnachtskoller" von Erfurt

Wegen unsachgemäß zubereitete Klöße kam es zur "Kloßrevolte von Goldlauter". (Genrebild) Bildrechte: dpa Im Gefängnis von Erfurt hatte der bei Vollzugs-Insidern bekannte "Weihnachtskoller" ein Jahr zuvor für Aufsehen gesorgt: Am ersten Weihnachtstag 1994 überwältigten Insassen ihre Wärter, sperrten sie ein und flüchteten auf das Dach der JVA. Von dort bewarfen sie verdutzte Passanten unter anderem mit Schokolade, ließen sich aber später von besonnenen Mithäftlingen beruhigen und zurück in den Zellentrakt führen.



1993: "Kloßrevolte von Goldlauter"



Bis heute unvergessen ist auch die sogenannte "Kloßrevolte von Goldlauter", als Häftlinge am zweiten Weihnachtstag 1993 gewaltsam gegen unsachgemäß zubereitete Klöße zum Festtagsbraten protestierten.



Das Thüringer Justizministerium reagierte auf dieses Phänomen übrigens mit einer Extra-Verordnung über die "Betreuung der Gefangenen zur Weihnachtszeit". Darin finden sich eine Reihe von Anregungen, wie Häftlinge über die sensiblen Weihnachtstage sinnvoll beschäftigt werden können. Unter anderem werden die Gefängnisküchen angewiesen, über die Feiertage "darauf zu achten, Speisen besonders ausgewählt und sorgfältig zuzubereiten".



Der Freistaat Thüringen betreibt aktuell Gefängnisse in Suhl-Goldlauter, Untermaßfeld bei Meiningen, Gera, Hohenleuben, Tonna und Arnstadt. Für den Ostthüringer Raum baut Thüringen gemeinsam mit dem Nachbar-Freistaat eine Haftanstalt im sächsischen Zwickau.