Minister verspricht Hilfe Mehr Personal für Thüringer Gefängnisse gefordert

"Grace" ist eine Waffe des Staates. Die Schäferhündin hat eine gute Spürnase. Sie sucht in den Thüringer Haftanstalten Drogen, die dort hineingeschmuggelt werden. Doch "Grace" hat einen anstrengenden Job. Eine Drogenrazzia in einer kompletten Haftanstalt ist für sie wie ein Marathonlauf für einen Menschen. Wer die 42 Kilometer einmal gelaufen ist, der weiß, dass es danach ein paar Tage der Erholung braucht. Genau das muss auch "Grace" tun. Neben ihr gibt es noch einen zweiten Hund, der in Thüringer Gefängnissen nach Drogen sucht. Aber bei aktuell fünf Haftanstalten mit knapp 1.600 Häftlingen können das immer nur Stichproben sein. Bisher ist nicht geplant, weitere Tiere anzuschaffen. Das hängt auch damit zusammen, dass man dafür entsprechende Hundeführer braucht.

Zahlreiche Justizvollzugsbeamte gehen in Ruhestand

Das weiß auch Jörg Bursian. Er ist der Landesvorsitzende des Bundes der Strafvollzugsbediensteten in Thüringen. Bursians Job ist es, der Politik auf die Nerven zu gehen und mehr Personal für die Thüringer Haftanstalten zu fordern. Vor allem mit einem Blick in die Zukunft. "Bis 2020 werden von den jetzt rund 970 Bediensteten 100 aus Altersgründen gehen", sagt der Gewerkschafter. Das müsse aufgefangen werden.

Dabei weiß er das neue Strafvollzugsgesetz auf seiner Seite. Denn nach diesem haben Häftlinge einen Anspruch auf Freizeit und geöffnete Hafträume. "Doch dafür brauchen sie auch das Personal für die Betreuung", erklärt Bursian im Gespräch mit MDR THÜRINGEN. Und wenn nicht genügend Beamte da seien, dann falle, diese Dinge für die Gefangenen eben weg. Das bedeute auch eine Gefahr für die Sicherheit.

Sicherheit im Gefängnis gefährdet

Die JVA Untermaßfeld ist eine von fünf Thüringer Haftanstalten. Bildrechte: MDR/Jörg Thiem Denn was Bursian nicht konkret sagt, aber als Beamter einer Haftanstalt genau weiß: Zelleneinschluss sorgt immer für Stress hinter Gittern. Nach MDR THÜRINGEN-Recherchen kommt es in Thüringer Haftanstalten immer wieder zu Streit, weil die Häftlinge sich in ihrer Freizeit am Nachmittag nicht außerhalb ihrer Zellen im Hafthaus bewegen können. Dadurch steigt das Aggressionspotential in den JVAs.



Aber es fehlt auch das Personal für regelmäßige und systematische Zellenkontrollen. Die Folge: Die Gefahr von Drogenschmuggel oder Gewalt in den Gefängnissen steigt. Deshalb fordert Bursian einen verbindlichen Stellenplan für alle Thüringer Haftanstalten. "Seit 2004 hat es keine aktuelle Berechnung mehr gegeben", moniert er. Es müsse endlich klar berechnet werden, wie viele Bedienstete braucht es im Thüringer Strafvollzug, so Bursian. Er verstehe nicht, warum sich die Politik dieser Berechnung verweigere.

Ministerium will Konzept vorlegen

Das Ziel von Bursians Kritik ist in erster Linie Justizminister Dieter Lauinger (Grüne). Er sitzt jetzt seit drei Jahren auf dem Chefsessel im Ministerium. Lauinger weiß um die Forderung der Gewerkschaften und verweist auf die Aktivitäten in seinem Haus. "Ein Jahr lang ist an diesem Thema hier gearbeitet worden, in vielen Arbeitsgruppen", sagte der Minister MDR THÜRINGEN. Es gebe auch eine Berechnung und einen Bedarf. Das alles fließe in das neue Stellenberechnungskonzept ein und das soll im Halbjahr 2018 kommen, kündigt Lauinger an. Doch allein mit mehr Stellen sei es aus seiner Sicht nicht getan. "Das Berufsbild des Justizvollzugsbeamten hat sich gewandelt." Früher seien es die klassischen "Schließer" gewesen, die Gefangene wegsperrten. Heute komme auf die Bediensteten eine viel komplexere Aufgabe zu. Dafür geeignete Bewerber zu finden, sei eben auch nicht einfach, so Lauinger.

Drogenhündin "Grace" wird weiter ihren Job mit ihrem Herrchen bei der Suche nach Drogen in den Haftanstalten erledigen. Vielleicht sieht das neuen Stellenkonzept auch den Einsatz von mehr Hundeführern und Drogenhunden vor.