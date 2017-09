An Thüringer Schulen hat die Zahl der Straftaten deutlich zugenommen. Wie das Landeskriminalamt MDR Thüringen mitteilte, wurden an Thüringer Schulen im vergangenen Jahr insgesamt 2.045 Straftaten registriert. Das sind 12,4 Prozent mehr als 2015.

Rolf Busch, Vorsitzender des Thüringer Lehrerverbandes, sagte MDR THÜRINGEN, eine Mitgliederbefragung habe ergeben, dass Lehrer schon an Grundschulen immer öfter Opfer psychischer und physischer Gewalt werden. Mehr als 45.000 Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland, davon über 1.000 allein in Thüringen, sind in den letzten fünf Jahren bereits Opfer tätlicher Angriffe in der Schule geworden. Das ergab eine auf Thüringen bezogene Hochrechnung aus einer bundesweit repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa zum Thema Gewalt gegen Lehrer.