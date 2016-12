Für Zeitarbeitsfirmen wird es in Thüringen immer schwerer, Personal zu finden. Wie die Arbeitsagentur Sachsen-Anhalt/ Thüringen MDR THÜRINGEN auf Anfrage mitteilte, dauert es derzeit durchschnittlich 13 Wochen, offene Leiharbeiter-Stellen zu besetzen - gut drei Wochen mehr als vor zwei Jahren. Die Zeitarbeitsbetriebe hätten den größten Bedarf aller Branchen an neuen Mitarbeitern. Fast 40 Prozent aller Stellenangebote kämen aus diesem Bereich. Im November hatten die Unternehmen der Arbeitsagentur 8.276 offene Leiharbeiter-Stellen in Thüringen gemeldet. Damit ist Zahl ist deutlich gestiegen: Vor einem Jahr waren 7.783 Leiharbeiter-Stellen unbesetzt, im November 2014 7.039.