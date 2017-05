Worum geht es?

Die amtierende rot-rot-grüne Landesregierung in Thüringen hat das Experiment "Kommunen beschäftigen Erzieherinnen und Erzieher der Grundschulhorte" beendet. Alle der aktuell 2.952 Hortnerinnen - es arbeiten kaum Männer in diesem Beruf - sind jetzt (wieder) beim Land angestellt. Jetzt macht sich das Bildungsministerium daran, die Betreuungssituation zu verbessern. Bereits bekannt ist, dass 2018 Geld für 150 neue Vollzeitstellen bereitliegt. Jetzt legt das Bildungsministerium noch eine Schippe drauf: Thüringen richtet eine Vertretungsreserve an den Horten ein. Eine Betreuerin hilft einer Grundschülerin in einem Hort bei den Hausaufgaben. Bildrechte: dpa

Was ist genau geplant?

Wenn Erzieherinnen und Erzieher etwa wegen Krankheit oder Elternzeit fehlen, gibt es bislang keinen Ersatz. Das will das Land jetzt ändern: In diesem Jahr steht Geld für 50 und im kommenden Jahr für 25 Vollzeitstellen zur Verfügung. Neu eingestellt werden sollen aber keine Erzieherinnen. Vielmehr sollen solche Kolleginnen, die in Teilzeit beschäftigt sind, aufstocken können - und zwar solche, die 60 Prozent oder weniger arbeiten. Sie sollen auf 60 Prozent aufstocken können. Hintergrund: Die meisten Thüringer Hortnerinnen haben keine vollen Stellen. Allein 665 von ihnen haben eine 50-Prozent-Stelle oder noch weniger, gerade 1.176 arbeiten zwischen 80 und 100 Prozent. Dasselbe Prinzip - Aufstockung vor Neueinstellungen - soll bei der Besetzung der 150 neuen Vollzeitstellen im kommenden Jahr gelten.

Was sagen die Gewerkschaften ...

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft spricht von einem "ersten wichtigen Schritt". Landeschefin Kathrin Vitzthum meint, das Ministerium erkenne "endlich die prekären Beschäftigungsbedingungen in den Thüringer Horten an." Aber: Es sei nicht ausreichend, wenn Beschäftigte gerade mal auf 60 Prozent aufstocken könnten. Auch der Thüringer Lehrerverband begrüßte die Ankündigung aus dem Bildungsministerium. Der Landesvorsitzende Rolf Busch erklärte jedoch, sein Verband bleibe bei seiner Forderung, alle Erzieherinnen und Erzieher an den Grundschulhorten mit mindestens 70 Prozent zu beschäftigen. Auch mit einer 60-Prozent-Stelle sei es schwierig, finanziell über die Runden zu kommen.

... und die Opposition?

CDU-Bildungsexperte Christian Tischner spricht davon, dass Rot-Rot-Grün mit seinem "Nachbesserungsversuch" beim Hortpersonal einräumt, dass sich die Betreuungssituation an den Horten drastisch verschlechtert hat - und zwar im Zuge der Übernahme der bei den Kommunen angestellten Hortnerinnen. Tischner rechnet vor, der Personalschlüssel in den kommunalisierten Horten habe bei 1:18 gelegen, jetzt habe er sich auf 1:20 verschlechtert. Hauptgrund seien gestiegene Schülerzahlen, auch seien nicht alle Hortnerinnen zum Land gewechselt, sondern etwa in den Ruhestand gegangen oder in kommunale Kitas gewechselt. Tischner geht zudem davon aus, selbst wenn alle Hortnerinnen mit Verträgen unter 60 Prozent auf 60 Prozent aufstocken, blieben rein rechnerisch 30 Vollzeitstellen, die fehlten. Dabei sei noch nicht einmal berücksichtigt, dass auch Hortnerinnen aus dem Landesdienst ausscheiden.

Warum beschäftigt das Land Hortnerinnen überhaupt zu 50 Prozent?

Das Bildungsministerium führt eine Reihe von Gründen für seine Teilzeitstrategie an. Anders als im Unterricht variiere die "Nachfrage" nach Betreuung im Schulhort im Tagesverlauf erheblich. Nur wenige Eltern seien auf einen Frühhort vor dem Unterricht angewiesen - und ab drei Stunden nach Unterrichtsende ebbe die Zahl der Hortkinder ab, weil immer mehr von ihnen abgeholt werden oder allein den Heimweg antreten. Zweiter Punkt: Zwei Hortnerinnen, die zu 50 Prozent angestellt sind, können zwei Kurse anbieten - eine 80-Prozent-Kollegin kann nur ein Angebot übernehmen. Gleiches gilt, wenn eine Kollegin ausfällt: Sind mehr Kolleginnen beschäftigt, können sie die Schüler mit betreuen. Dass die Kommunen Erzieherinnen für gewöhnlich mit 80-Prozent-Verträgen beschäftigt haben, liegt nach Darstellung Tischners an den kommunalen Kitas: Die Kolleginnen hätten sowohl Vorschul- als auch Grundschulkinder betreut.