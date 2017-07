Bei dem Polizeieinsatz rund um den G20-Gipfel in Hamburg sind am Wochenende zehn Polizisten aus Thüringen verletzt worden. Das teilte das Thüringer Innenministerium am Sonntag mit. Die meisten Verletzungen wurden durch Flaschenwürfe verursacht. Zwei Beamte sind vorerst dienstunfähig. Darüber hinaus wurden 17 Thüringer Einsatzfahrzeuge beschädigt.

Polizei bei G20 in Hamburg im Einsatz. Bildrechte: dpa

Insgesamt waren rund 450 Polizisten aus Thüringen in Hamburg im Einsatz, die meisten von der Bereitschaftspolizei. Aber auch Spezialeinheiten und Verkehrs- und Ermittlungsbeamte waren nach Hamburg abkommandiert worden. Sie mussten unter anderem die Demonstrationsstrecke und den Bereich rund um die Elbphilharmonie absichern.



Thüringens Innenminister Holger Poppenhäger (SPD) forderte nach den überaus heftigen Ausschreitungen eine klare Reaktion der Justiz gegen die Gewalttäter. Er wies darauf hin, dass nach einer Gesetzesänderung im Mai Angriffe auf Polizisten und andere Helfer stärker bestraft werden. Personen, die unter dem Mantel des Demonstrationsrechts Polizisten angreifen und Verwüstungen anrichten, müssten mit der ganzen Härte des Gesetzes betraft werden, so Poppenhäger. Am Montag trifft sich der Innenminister mit der Führung der Bereitschaftspolizei und lässt sich detailliert über den Einsatz in Hamburg unterrichten.