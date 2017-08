Polizisten im Hamburger Schanzenviertel Bildrechte: dpa

Am Donnerstag wird sich auch der Thüringer Landtag in einer Sondersitzung mit den Ausschreitungen beim G20-Gipfel beschäftigen. Die AfD-Fraktion hatte die Sitzung beantragt. Nach AfD-Angaben soll sich der Landtag mit der linksextremen Gewalt auseinandersetzen und über Konsequenzen nachdenken.



Die CDU-Fraktion fordert unter anderem eine Datei für linksextreme Straftäter. Im Vorfeld der Sitzung hatte sie außerdem einen Antrag eingereicht, in dem sie Aufklärung über das Ausmaß von Verletzungen Thüringer Polizisten sowie weitere Erkenntnisse der Landesregierung über den G20-Gipfel fordert. Außerdem will sie über den Umgang der Landesregierung mit Linksextremisten informiert werden.



Beim G20-Gipfel in Hamburg Anfang Juli war es rund um ein autonomes Zentrum im Schanzenviertel zu Plünderungen und Gewalttaten gekommen.