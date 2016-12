Der Thüringer Einzelhandel hat sich auf großen Andrang in den kommenden Tagen vorbereitet. Laut Handelsverband Thüringen ist die Zeit zwischen den Feiertagen besonders umsatzstark und damit wichtig für viele Händler.

Die Händler rechnen mit vielen Kunden, die Gutscheine einlösen wollen. Bildrechte: Imago

In den Supermärkten sind die Regale zwischen den Feiertagen mit frischen Waren für den Silvester-Einkauf gefüllt. Auf die übrig gebliebenen Weihnachtsartikel werden Rabatte gewährt. Mit dem großen Ansturm der Silvester-Einkäufer rechnet der Handelsverband kurz vor dem Wochenende.



Auch in den Innenstädten waren die Einzelhändler nur einen Tag nach dem Weihnachtsfest schon wieder auf Kundschaft vorbereitet: Handelsverbands-Geschäftsführer Knut Bernsen sagte MDR THÜRINGEN, besonders in den Elektro-, Mode- und Buchläden werde viel Umsatz gemacht. Das seien die beliebtesten Geschäfte, um Gutscheine einzulösen und das Weihnachtsgeld auszugeben. Darin sieht Bremsen auch den Grund, dass immer weniger Geschenke umgetauscht würden. Das seien mittlerweile sogar weniger als fünf Prozent bundesweit.