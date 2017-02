Nach Haushaltsüberschuss Land plant Investitionsprogramm

Die Thüringer Landesregierung plant ein großangelegtes Ausgaben-Programm für die kommenden beiden Jahre. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN denkt die rot-rot-grüne Koalition darüber nach, ein Investitionsprogramm aufzulegen sowie Städte für den Verlust des Kreissitzes zu entschädigen. Es gehe um einen Betrag in dreistelliger Millionenhöhe, hieß es aus Regierungskreisen. Die genaue Höhe stehe aber noch nicht endgültig fest.

Finanzministerin Heike Taubert Bildrechte: dpa

Die Verhandlungen sollen am Dienstag nach der Kabinettssitzung fortgesetzt werden. Unstrittig sei aber, dass die Kommunen in den kommenden beiden Jahren insgesamt 100 Millionen Euro zusätzlich erhalten sollen. Zudem sind 155 Millionen für Fusionsprämien sowie Hilfen für verschuldete Kommunen eingeplant. Nach Angaben des Thüringer Finanzministeriums hat der Freistaat im vergangenen Jahr einen Haushaltsüberschuss in Höhe von etwa 580 Millionen Euro erwirtschaftet. Davon wollte Finanzministerin Heike Taubert 166 Millionen Euro zur Schuldentilgung verwenden. Opposition, Steuerzahlerbund und Rechnungshof hatten diesen Betrag als zu gering bezeichnet. Außerdem verhandelt das Finanzministerium gerade mit den einzelnen Ressorts über die Aufstellung des Doppelhaushalts für die Jahre 2018 - 2019.