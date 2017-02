Laut Innenministerium hat das Land aktuell Schulden in Höhe von 15,2 Milliarden Euro. Das restliche Geld solle in die Rücklage fließen, hieß es. Nach MDR-Informationen will Finanzministerin Taubert darüber am Freitag den Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags informieren. Der bisher höchste Haushaltsüberschuss war im Jahr 2013 mit 438 Millionen Euro erzielt worden.