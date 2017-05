Um trotzdem auch in Zukunft mit ausreichend Klinikhebammen Geburten betreuen zu können, setzen immer mehr Kliniken auf die Ausbildung eigener Hebammen. Die meisten Hebammenschülerinnen haben dabei das Helios-Klinikum in Erfurt (24) und die Universitätsklinik in Jena (14 im Dualen Studium).

Aber auch am Robert-Koch-Krankenhaus in Apolda und im St. Vincenz Krankenhaus in Heiligenstadt (Eichsfeldkliniken) werden derzeit Hebammen ausgebildet. Einen ähnlichen Weg wollen das DRK-Krankenhause Sondershausen und das SRH-Zentralklinikum in Suhl gehen.

Möglich ist das unter anderem durch die Entscheidung des Sozialministeriums, in den nächsten fünf bis zehn Jahren die Ausbildungszahlen bei den Hebammen zu erhöhen. Konkret werde im September 2017 ein zusätzlicher Ausbildungsgang an den Berufsbildenden Schulen Gesundheit und Soziales in Erfurt starten, sagte ein Ministeriumssprecher. Aktuell seien dafür 28 Schülerinnen angemeldet.

An der Ernst Abbe-Hochschule in Jena werde der Studiengang Geburtshilfe jetzt alle zwei statt alle vier Jahre angeboten.