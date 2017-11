Nachdem es eine Weile gedauert hat, bis die ersten Helme bei den Thüringer Polizisten angekommen sind, zeigt sich nun im Einsatz ein ernstes Problem. Bei verschiedenen Übungen in den vergangenen Monaten wurde klar: Ein zielgenaues Schießen mit der Standard-Maschinenpistole MP-5 der Firma "Heckler&Koch" ist nicht möglich. Das liegt nach Informationen von MDR THÜRINGEN am Visier der Helme. Es ist schlicht und ergreifend zu lang. Wenn es heruntergeklappt ist und der Beamte über Kimme und Korn das Ziel genau anvisieren will, gibt’s ein Problem: Das zu lange Visier schlägt unten auf dem Kolben der Waffe auf. Der Beamte kann also den Kopf nicht schräg genug halten, um die Zieleinrichtung genau sehen zu können.

Doch polizeiintern sorgt das Thema für heftige Debatten. Deshalb werden nach Informationen von MDR THÜRINGEN derzeit zwei Lösungsmöglichkeiten diskutiert. Eine Möglichkeit sei, die Maschinenpistolen mit anderen Anschlagkolben auszustatten. Diese sind schräg nach unten geneigt. Sie würden die Polizisten in die Lage versetzen, die Waffe zum Anvisieren über Kimme und Korn näher an der Wange zu halten. Wie viele Waffen das in der Thüringer Polizei betreffen würde, wollte das Ministerium auf Anfrage nicht sagen. Schätzungen zufolge könnten es aber weit über 300 MPis sein.

Polizisten mit Schutzhelmen: Die Visiere müssen hochgeklappt werden, wenn die Beamten mit einer MP-5 der Firma "Heckler&Koch" genau zielen wollen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die andere Variante wäre das Nachrüsten der Waffen mit Rotpunkt-Zieloptik, also einem Laser. Sie würden auf die Waffen montiert und lägen höher. So könnten die Beamten ihre Helmvisiere geschlossen halten. Allerdings soll diese Möglichkeit technisch umstritten sein. Ein Verkleinern der Visiere scheidet offenbar aus. Denn an den Helmen kann eine nachtägliche Veränderung den gesamten ballistischen Schutz verringern, was wiederum den Hersteller von seinen Garantien entbinden könnte.



Bereits vor einigen Jahren sorgte eine andere Beschaffungsposse im Zusammenhang mit MP-5 "Heckler&Koch" deutschlandweit für Hohn und Spott. MDR THÜRINGEN hatte öffentlich gemacht, dass die MPi in 170 neuen Streifenwagen in der Rückenlehne verstaut werden muss. Um sie aus dem Fach herauszunehmen, sind zwei Beamte nötig, die gemeinsam die Rückbank umlegen müssen. Das wurde von Polizeigewerkschaften und Experten scharf kritisiert, da die Beamten im Einsatz unter Feuer genommen werden könnten - und so gar nicht an die Waffe gelangen.