Neuer Bildungsminister in Thüringen Mehr Geld für Lehrer, langsamere Inklusion

Helmut Holter löst Birgit Klaubert im Ministerium für Bildung, Jugend und Sport ab. Der Linkenpolitiker sagt in seinem neuen Arbeitsprogramm dem Lehrermangel in Thüringen den Kampf an.