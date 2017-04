Autobahn 9 Bauarbeiten am Hermsdorfer Kreuz starten

Autofahrer müssen sich am Hermsdorfer Kreuz seit Montag auf Behinderungen einstellen. Nach Angaben des Landesamts für Bau und Verkehr werden in Richtung Berlin die parallelen Fahrbahnen erneuert. Auf dem 2,6 Kilometer langen Abschnitt werden außerdem Schilder, Markierungen und Leitplanken neu gemacht. Der Bauarbeiten sollen bis zu den Sommerferien dauern.

Das Autobahnkreuz "Hermsdorfer Kreuz" aus der Luft. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Laut Landesamt wird zunächst die Fahrbahn in Richtung Berlin verengt. Zur Tankstelle und zum Parkplatz Hermsdorf werden Bauausfahrten eingerichtet. Dort könnte sich den Angaben zufolge der Verkehr stauen. Ab 3. Mai wird dann die Zu- und Abfahrt zur A4 voll gesperrt. Der Verkehr wird über die benachbarten Anschlussstellen der A9, Hermsdorf-Süd und Bad Klosterlausnitz, umgeleitet.



Durch die Umleitung könne es in den Spitzenverkehrszeiten zu Behinderungen kommen. Fahrer sollen dann per Stauwarnanlage informiert werden. Außerdem sei eine großräumige Umleitung über die A38 und A71 möglich. Durch neue Warnsysteme, sogenannte Netzbeeinflussungsanlagen, soll der Fernverkehr frühzeitig umgeleitet werden.