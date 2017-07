Bauarbeiten auf A9 Staus am Hermsdorfer Kreuz in Richtung München erwartet

Bis Ende September müssen Autofahrer auf der A9 in Richtung München mit Staus rechnen. Bildrechte: MDR/Marian Riedel

Autofahrer müssen sich ab Montag am Hermsdorfer Kreuz auf der A9 erneut in Geduld üben. Die Bauarbeiten an Thüringens wichtigste Verkehrsader gehen in die zweite Runde. Nach den Bauarbeiten auf der Parallelfahrbahn Richtung Berlin wird nun die Gegenrichtung saniert. Bis Ende September müssen Autofahrer auf der A9 in Richtung München mit Staus rechnen.



Gesperrt werden diesmal die maroden Parallelfahrbahnen, also die Zu- und Auffahrten auf die A4. Dafür werden Umleitungen eingerichtet. Zum Rastplatz und zur Autobahnpolizei führen verkürzte Bauausfahrten. Insgesamt investiert das Land Thüringen sechs Millionen Euro in das vielbefahrene Hermsdorfer Kreuz.