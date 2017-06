Die aktuelle Hitzewelle kurbelt den Getränkeumsatz in Thüringen deutlich an. Wie Thüringer Waldquell-Geschäftsführer Thomas Heß aus Schmalkalden mitteilte, haben die Verkaufszahlen bereits jetzt den Tagesstatus vom sogenannten Mega-Sommer 2015 erreicht. Es werde derzeit nahezu doppelt so viel an Limonaden und Wasser verkauft, wie sonst. So gehen statt der üblichen 350.000 Liter pro Monat bis zu 800.000 Liter über den Verkaufstresen. Einen Engpass gebe es bislang nicht.