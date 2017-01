AfD-Landeschef Björn Höcke will nicht für den Bundestag kandidieren. Höcke sagte MDR THÜRINGEN, er strebe weder ein Bundestagsmandat noch die AfD-Spitzenkandidatur an.

AfD-Landesvorsitzender Björn Höcke Bildrechte: dpa

Stattdessen wolle er in Thüringen bleiben und die AfD bis zur nächsten Landtagswahl 2019 als Heimatpartei etablieren. Wenn es die Partei wünsche, werde er bei der Landtagswahl als Spitzenkandidat antreten. Laut Höcke ist die AfD zwar in den letzten Jahren von oben nach unten gewachsen. Die Partei brauche aber noch starke Landesverbände und Landtagsfraktionen, deshalb wolle er hier bleiben. Höcke sagte dazu, seine Entscheidung, in Thüringen zu bleiben, sei keine grundsätzliche Entscheidung gegen Berlin. Er werde die Bundespolitik weiter bespielen.