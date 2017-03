Die Staatsanwaltschaft Dresden hat die Ermittlungen gegen den Thüringer AfD-Chef Björn Höcke wegen dessen sogenannter Dresdner Rede eingestellt. Das teilte die Behörde am Mittwoch mit. Die Rede erfülle weder den Tatbestand der Volksverhetzung noch handele es sich um eine Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener.

Gegen Höcke waren nach dessen Rede über Erinnerungskultur und Vergangenheitsbewältigung 91 Strafanzeigen gestellt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte aber auch von Amts wegen gegen den Politiker ermittelt.

Björn Höcke Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Zur Begründung für die Einstellung der Ermittlungen erklärte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch, beim Vorwurf der Volksverhetzung müsse der objektive Sinn der Meinungsäußerung bewertet werden. Im Fall Höckes sei dies "eine radikale Kritik an der Art und Weise der Vergangenheitsbewältigung der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, weshalb eine Volksverhetzung nicht nachweisbar sei. Da sich die Rede nicht direkt an NS-Opfer gerichtet habe, sei auch eine Strafbarkeit wegen Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener nicht nachweisbar.

Höcke hatte auf einer Veranstaltung der AfD-Jugendorganisation Junge Alternative in Dresden von einer "dämlichen Bewältigungspolitik" gesprochen und eine "erinnerungspolitische Wende um 180 Grad" gefordert. Mit Bezug auf das Holocaust-Mahnmal in Berlin sagte er, die Deutschen seien das einzige Volk, das sich ein "Denkmal der Schande" in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt habe.

Wegen seiner Äußerungen war Höcke von politischen Gegnern, aber auch in seiner eigenen Partei heftig kritisiert worden. Der AfD-Bundesvorstand beschloss mehrheitlich ein Parteiausschlussverfahren gegen den Thüringer Landesvorsitzenden. Höcke selbst hatte schließlich vor einigen Tagen beim AfD-Landesparteitag in Arnstadt gesagt, er habe sich in Dresden von der "Bierzelt"-Atmosphäre der Veranstaltung mitreißen lassen.