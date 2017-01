Thüringens AfD-Vorsitzender Björn Höcke hat das Holocaust-Gedenken der Deutschen massiv kritisiert und damit bundesweit Empörung ausgelöst. Offensichtlich mit Blick auf das Holocaust-Mahnmal in Berlin sagte Höcke auf einer Veranstaltung der Jungen Alternative am Dienstagabend in Dresden: "Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat."

Ramelow: Höcke benutzt NS-Sprache

Die Reaktionen aus anderen parlamentarischen Parteien ließen nicht lange auf sich warten. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow kritisierte Höcke am Mittwoch scharf: "Dass Höcke am Tag des NPD-Verbotsverfahrens das Holocaust-Mahnmal mit dem Wort Schande und nicht den Holocaust als Schande bezeichnet, macht deutlich, in welcher geistigen Haltung Höcke agiert". Er habe schon lange darauf hingewiesen, dass Höcke die NS-Sprache benutze, sagte der Linke-Politiker. Bezeichnend sei auch, dass Höcke am Tag des NPD-Verbotsverfahrens versuche, die Achse des demokratischen Spektrums weiter nach rechts außen zu verschieben. Auch das politische Feld der AfD verschiebe sich dadurch deutlich nach rechts.

"Lupenreiner Rechtsextremist" und "widerlicher Nazi"

Ähnlich äußerte sich Thüringens Kultusminister Benjamin Hoff. Der Linke-Politiker twitterte: "Der Tag an dem das Bundesverfassungsgericht die NPD nicht verboten hat, wird alls ein Tag in Erinnerung bleiben, an dem AfD-MdL Höcke sich in Ideologie und Rhetorik als lupenreiner Rechtsextremer just like NPD bewies." Der CDU-Abgeordnete im Thüringer Landtag und Landeschef der Jungen Union, Stefan Gruhner, bezeichnete Höcke gar offen als Nazi. "Die AfD ist eine Partei der Schande und Höcke ein widerlicher Nazi. Höcke ist und bleibt parlamentsunwürdig", twitterte Gruhner.



Die Thüringer Linke-Abgeordnete, Katharina König, nannte Höcke via Twitter einen "gefährlicheren Hassprediger", der "von Thüringer Neonazis längst als legitimer parlamentarischer Vertreter wahrgenommen" werde.

Stegner: "Null Einfluss für das Neonazipack!"

Auch von Seiten der Bundespolitik hagelte es massive Kritik an Höcke. SPD-Vize Ralf Stegner sprach auf dem Kurznachrichtendienst Twitter von einer "Hetz-Rede" und forderte: "Null Einfluss für das Neonazipack!" Die Grünen-Vorsitzende Simone Peter nannte die Rede des AfD-Politikers "unsäglich". Der sächsische Grünen-Chef Jürgen Kasek sagte, Höcke habe sich mit seinen Aussagen als überzeugter Antisemit geoutet.

Der Linken-Bundestagsabgeordnete Diether Dehm gegen Höcke wegen dessen Äußerungen zum Holocaust-Mahnmal in Berlin Strafanzeige. Höcke zeige, dass "Geschichtsrevisionisten und rechtsextreme Chauvinisten" bei der AfD ihr neues Zuhause finden sollten, erklärte der Linken-Politiker.

Höcke weist Vorwürfe zurück: "Bösartig und bewusst verleumdend"

Höcke selbst wies die massive Kritik an seiner Rede ebenso heftig zurück. Sie sei bösartig und bewusst verleumdend interpretiert worden, teilte der AfD-Politiker in einer persönlichen Erklärung mit. Konkret ging es um die Bezeichnung des Holocaust-Denkmals in Berlin als "Denkmal der Schande". Höcke erklärte dazu, er habe den von den Deutschen verübten Völkermord an den Juden als Schande für das Volk bezeichnet. Es zeichne die Deutschen aus, sich der eigenen Schuld zu stellen. Schuldbewusstsein allein könne aber keine gesunde Identität stiften, sondern nur eine gebrochene.

Gemütszustand eines "besiegten Volkes"

Merkel mit Honecker verglichen

Höcke sprach mit Blick auf die "führenden Altparteien-Politiker" in Deutschland von "erbärmlichen Apparatschiks". Die Regierung Merkel sei "zu einem Regime mutiert". Weder "Habitus noch ihre floskelhafte Phraseologie unterscheidet Angela Merkel von Erich Honecker", sagte Höcke unter "Merkel muss weg"-Rufen der Zuhörer.

Das deutsche Volk, den deutschen Staat und den sozialen Frieden im Land sieht der AfD-Politiker vor allem durch "den Import fremder Völkerschaften" bedroht. Lediglich die AfD könne Deutschland noch retten, rief er seinen Zuhöreren in Dresden zu. Das Land brauche daher einen vollständigen Sieg der AfD."

Gezielte Provokationen und Tabubrüche