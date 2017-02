Der AfD-Landesvorsitzende Björn Höcke ist von seiner umstrittenen Dresdner Rede etwas abgerückt. Sie sei ein "Fehler" gewesen, es sei dabei etwas "mit ihm durchgegangen", sagte er dem "Spiegel". Zu Beginn der Woche hatte er in einem Video auf seiner Facebook-Seite die Rede in Inhalt und Form als "politisch unklug" bezeichnet, auch wenn sie nicht gegen die Programmatik der Partei verstoßen habe.

Inhaltlich bekräftigte er im "Spiegel" aber seine Kernaussage zum Umgang mit der deutschen Geschichte. Anders als andere Länder stelle Deutschland statt positiver Seiten die dunkle Seite mit dem Holocaust in den Mittelpunkt seiner Erinnerungskultur. Höcke kritisierte das vom AfD-Bundesvorstand gegen ihn angestoßene Ausschlussverfahren. Die Botschaft des Vorgehens sei "Wer die Gunst der Vorsitzenden verspielt hat, wird fallengelassen." Nach Ansicht seiner Rechtsberater sei das Verfahren aber chancenlos. In dem Facebook-Video hatte er gesagt, andere Funktionäre hätten nach "manchem Skandal" nicht einmal eine Rüge kassiert.

In der umstrittenen Rede vor der AfD-Jugend in Dresden hatte Höcke unter anderem eine 180-Grad-Wende der deutschen Erinnerungskultur gefordert und gleichzeitig unter Anspielung auf den ehemaligen Parteivorsitzenden Bernd Lucke "Luckisten" in der Partei scharf kritisiert.