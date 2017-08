Thüringens AfD-Chef Björn Höcke unterstellt den im Bundestag vertretenen Parteien regelmäßige Wahlmanipulationen. Während einer Wahlkampfkundgebung in Gera forderte Höcke am Mittwochabend seine Anhänger auf, nach der Stimmabgabe im Wahllokal zu bleiben, um die Auszählung der Bundestagswahl am 24. September zu überprüfen. Wörtlich sagte Höcke: "Macht nicht nur das Kreuz an der richtigen Stelle, sondern bleibt noch eine Stunde im Wahllokal, denn wir haben leider in diesem Lande Wahlvorgänge, denen wir nicht mehr vertrauen. Es gibt genug Belege dafür, dass in diesem demokratischen Rechtsstaat unter der Ägide des Altparteien-Kartells mittlerweile Wahlmanipulationen an der Tagesordnung sind." Auf MDR-Nachfrage verwies Höcke auf die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen. Dort habe es bei den Stimmauszählungen Unregelmäßigkeiten gegeben.