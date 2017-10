Thüringenforst führt den Rückgang auf den Einsatz von batteriebetriebenen GPS-Sendern zurück, mit denen sich gestohlene Stämme orten lassen. Die Geräte sind in etwa so groß wie eine Seifendose und werden im Inneren einzelner Stämme platziert. Zunächst arbeitet nur der eingebaute Bewegungssensor. Wenn dieser Erschütterungen feststellt, die auf eine Verladung des Stamms hindeuten, wird der GPS-Sender aktiviert. Das Gerät sendet über ein eingebautes Mobilfunkmodem fortlaufend Positionsdaten, die sich über eine Smartphone-App und eine spezielle Internetseite verfolgen lassen. Bleibt der Stamm an Ort und Stelle, baut Thüringenforst den GPS-Sender vor der Verladung durch den rechtmäßigen Käufer wieder aus.

Thüringenforst setzt die Technik nach Angaben eines Sprechers nur stichprobenartig ein. Dass sich in gefällten und zugeschnitteten Stämmen solche Geräte befinden können, hat sich unter Holzdieben aber offensichtlich herumgesprochen. Gleich zu Beginn des Einsatzes der Tracker in Thüringen vor drei Jahren war eine ganze Lkw-Ladung gestohlenen Holzes mit Hilfe der Technik wiedergefunden worden. Eine Ladung Buchenstämme war damals bereits verkauft und bezahlt worden und lag zum Abtransport im Wald bereit. Plötzlich war das Holz weg. Der GPS-Sender in einem der Stämme führte die Polizei zu einem Holzlaster in Hessen und zum mutmaßlichen Dieb.