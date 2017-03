Die Thüringer Landesregierung will die Regeln für gefährliche Hunde lockern lassen. Der am Dienstag vorgestellte Entwurf für ein sogenanntes "Thüringer Tiergefahrengesetz" sieht künftig Ausnahmen vor. Hundehalter können zum Beispiel mit einem Wesenstest nachweisen, dass ihr Tier nicht aggressiv ist. Nach bestandenem Test soll die zuständige Behörde dann eine Bescheinigung ausstellen, die die Ungefährlichkeit des betreffenden Hundes bestätigt. Die umstrittene Rasseliste an sich soll nach diesem Entwurf aber bestehen bleiben.