Die gestammelte Transrapid-Rede von Edmund Stoiber ist legendär. Der damalige bayerische Ministerpräsident radebrechte 2002 darüber, dass Reisende mit einer Magnetschwebebahn in zehn Minuten vom Münchner Hauptbahnhof zum Flughafen sausen könnten. Das Projekt ist längst vergessen - wer von der Münchner Innenstadt zum Flieger will, fährt 40 Minuten mit der S-Bahn.

Die lange Anreise zum Flughafen nervt viele Passagiere. Der Deutschen Bahn spielt sie in die Hände: Am 10. Dezember nimmt sie ihre neue Hochgeschwindigkeitsstrecke von Ebensfeld bei Bamberg in Unterfranken durch den Thüringer Wald nach Erfurt in Betrieb. 3 Stunden und 55 Minuten statt 6 Stunden werden die schnellsten ICE-Züge dann von München nach Berlin brauchen. Flugreisende dürften von Innenstadt zu Innenstadt kaum fixer unterwegs sein. Das Ziel der Bahn: Sie will ihren Marktanteil auf der Verbindung München-Berlin auf 40 Prozent verdoppeln.