Bevor ab Dezember auf der neuen ICE-Strecke zwischen Leipzig, Erfurt und Nürnberg die Züge bis nach Bayern rollen, wird es auf dem nördlichen Abschnitt noch einmal eine Sperrung geben. Nach Angaben der Deutsche Bahn AG wird die Strecke zwischen Leipzig/Halle und Erfurt vom 18. November an für mehrere Tage nicht befahren. Grund ist die Installation von neuer Software für die elektronische Zugsteuerung ETCS.

Das European Train Control System (ETCS) sorgt für eine elektronische Steuerung von Hochgeschwindigkeitszügen. Er ersetzt die herkömmlichen Signale, die am Gleis stehen, durch Informationen, die dem Zugführer auf dessen Computerdisplay im Cockpit gesendet werden. Hintergrund ist, dass das menschliche Auge bei Geschwindigkeiten bis zu 300 km/h herkömmliche Signale nicht schnell genug erfassen kann. Das ETCS war bereits Ende 2015 im Abschnitt zwischen Leipzig/Halle und Erfurt installiert worden. Jedoch gab es seitdem immer wieder Probleme, die zu Verspätungen führten. Denn wenn der Datenaustausch zwischen Leitstelle und ICE via ETCS hakt, wird der Zug aus Sicherheitsgründen gestoppt.

Deshalb will die Bahn AG auf diesem Abschnitt ein Update der Software vornehmen. Dabei soll dieselbe Version aufgespielt werden, wie auf dem Teilstück zwischen Erfurt und Nürnberg, das am 10. Dezember in Betrieb geht. Die neue Software sei leistungsfähiger und weniger störanfällig, sagte Mike Flügel von der Bahn AG. Wegen der Arbeiten müsse der Knoten Erfurt für zwei Tage gesperrt werden, die Strecke zwischen Erfurt und Halle für zehn Tage.