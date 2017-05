Bei der Palmsonntagsprozession in Heiligenstadt wird mit lebensgroßen Figuren in sechs Szenen an den Leidensweg von Jesus Christus erinnert - vom Abendmahl bis zum Heiligen Grab. Die Prozession gilt als eine der größten am Palmsonntag in Deutschland. Sie soll Christen auf die bevorstehende Karwoche einstimmen. Ursprünglich zog sie am Karfreitag durch die Stadt, seit 1734 jeweils am Palmsonntag eine Woche vor Ostern. Der Überlieferung nach war Jesus Christus bei seinem Einzug in Jerusalem kurz vor seinem Tod mit Palmzweigen begrüßt worden - daran erinnert der Palmsonntag. Heiligenstadt im Thüringer Eichsfeld ist eine der wenigen katholischen Hochburgen in Ostdeutschland.