Die CDU-Landtagsfraktion bezeichnet das Papier als "Hokuspokus". Der bildungspolitische Sprecher Christian Tischner sagte, das Zahlenwerk zu Lehrerneueinstellungen sei Augenwischerei. Die 900 Pädagogen, die beispielsweise 2018 eingestellt und der Inklusion dienen sollten, habe das Ministerium in der vergangenen Woche noch als Mittel gegen den Unterrichtsausfall präsentiert.



Wiebke Muhsal, bildungspolitische Sprecherin der AfD-Fraktion, kritisiert, dass die eigentliche Aufgabe der Förderschulen völlig untergehe.



Das Thüringer Bildungsministerium hat in dem neuen Papier signalisiert, dass mehr Lehrer eingestellt werden sollen und die Förderschulen nun doch über das kommende Schuljahr hinaus Schüler aufnehmen dürfen. Ursprünglich sollten mit Beginn des Schuljahres 2018/19 keine Schüler mehr in Förderzentren aufgenommen werden.