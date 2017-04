Inklusiver Unterricht Bildrechte: dpa

Zu schnell oder zu langsam: Wenn es um Inklusion und den gemeinsamen Unterricht von Kindern mit und ohne besonderen Förderbedarf geht, scheiden sich die Geister. Zu wenig Fachpersonal, überforderte Schulen, zu wenig Geld, dazu Eltern, die sich in ihren Rechten beschränkt sehen - die Liste der Kritik ist lang - auch in Thüringen.



Das Bildungsministerium will darauf reagieren. Demnach sollen Förderzentren vorerst nicht völlig aus der Bildungslandschaft verschwinden, aber ihre Zahl deutlich verringert werden.

Statt dem schrittweisen Ende sollen Mindestgrößen für Förderzentren festgelegt werden. Dazu wird empfohlen, "in den bestehenden Strukturen je Gebietskörperschaft" grundsätzlich ein Förderzentrum vorzuhalten.

Nach Angaben des Bildungsministeriums gibt es in Thüringen aktuell 41 staatliche Förderzentren mit den Schwerpunkten Lernen, Sprache, emotionale und soziale Entwicklung, 12 Schulen mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung, zwei Förderzentren für Hören und Sehen und ein Förderzentrum körperlich-motorische Entwicklung. Schulen, die viele Kinder mit Förderbedarf unterrichten, wird mehr Personal in Aussicht gestellt. Eltern sollen das letzte Wort bei der Schulwahl ihrer Kinder haben, auch wenn Gutachter etwas anderes empfehlen.



Außerdem rückt das Ministerium von dem Plan eines einheitlichen Tempos für den gemeinsamen Unterricht von Kindern mit und ohne besonderen Förderbedarf in ganz Thüringen ab. Vielmehr sollen nun regionale Stufenpläne entwickelt werden. Die bisher für jede Schule vorgesehene halbe Stelle für Sonderpädagogen soll künftig nach Bedarf verteilt werden. Demnach müssen Schulen ohne Inklusion diese Personalstelle abgeben an Schulen mit besonders vielen Kindern im gemeinsamen Unterricht.