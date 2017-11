Die Migrationsbeauftragte Mirjam Kruppa sagte am Dienstag, grundsätzlich solle jeder in Thüringen lebende Migrant die Möglichkeit haben, Sprachkenntnisse zu erwerben. Bislang profitierten aber etwa Geflüchtete, die nur geringe Chancen auf einen dauerhaften Aufenthalt in Deutschland haben, nicht von entsprechenden Förderangeboten. In dem von Rot-Rot-Grün beschlossenen Integrationskonzept wird Thüringen als Zuwanderungsland bezeichnet. An dem Konzept waren den Angaben zufolge auch Kommunen, Wirtschaft, Vereine und Verbände beteiligt.