Der Thüringer AfD-Vorsitzende Björn Höcke verteidigt das traditionelle Familienbild seiner Partei. Im MDR THÜRINGEN-Sommerinterview sagte er, dass Kinder, die mit Vater und Mutter gemeinsam aufwachsen, bessere Chancen auf eine optimale Entwicklung hätten. "Die traditionelle Familie ist das favorisierte Modell des Zusammenlebens für uns." Gleichzeitig erkenne er an, dass es in der heutigen Zeit auch viele Alleinerziehende gebe. "Die müssen auch unterstützt werden", so Höcke. Wie diese Unterstützung aussehen könnte, ließ er im Gespräch offen.

In der aktuellen Auseinandersetzung zwischen den beiden AfD-Bundesvorsitzenden Frauke Petry und Jörg Meuthen sieht Höcke keinen Konflikt. Meuthen hatte angekündigt, beim Parteitag im Dezember gegen Petry antreten zu wollen. "Das ist sein gutes Recht", so Höcke. Er sehe nicht, das Meuthens Vorstoß, gegen seine Noch-Co-Vorsitzende zu kandidieren, "der Partei schade". Allerdings räumte Höcke ein, dass es beim Aufbau der AfD in den vergangenen vier Jahren "Überforderungen" gegeben habe. Daraus entstünden Konflikte. "Man lernt in diesen Jahren, mit wem man gut zusammen arbeiten kann und mit wem nicht", sagte der AfD-Politiker.