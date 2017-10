Stefan Möller - hier mit seiner Fraktionskollegin Corinna Herold. Bildrechte: dpa

Die Koalitionsfraktionen bestritten in einer gemeinsamen Erklärung, dass sich ihre Vertreter im Ausschuss abgesprochen haben. Möller selbst liefere die Argumente, die ihn für den Vorsitz des Ausschusses unwählbar machten. So habe er in dieser Woche der obersten europäischen Gerichtsinstanz die Kompetenzen abgesprochen und gleichzeitig behauptet, die Umsetzung europarechtlicher Regelungen zur Flüchtlingsaufnahme "sprenge" die EU. Ein Blick in seinen Facebook-Account zeige, dass er sich für die Nichtanerkennung rechtsstaatlicher Prinzipien wie die Gleichbehandlung und die Unschuldsvermutung ausspreche. Zudem werfen Linke, SPD und Grüne Möller "Geschäftsordnungsspielchen" vor, die er als Parlamentarischer Geschäftsführer wiederholt in Landtagssitzungen "zelebriert" habe. Möller habe durch zahlreiche Sitzungsunterbrechungen parlamentarische Rechte missbraucht. Dies sei einem Ausschussvorsitzenden nicht würdig, zumal der Justizausschuss auch für die Auslegung der Geschäftsordnung des Landtags zuständig sei.



Nach der Geschäftsordnung des Thüringer Landtages steht der AfD wegen ihres Mandate-Anteils der Vorsitz des Justizausschusses zu. Bisher hatte Stephan Brandner den Posten inne. Brandner hat sein Landtagsmandat aber aufgegeben, nachdem er in den Bundestag gewählt worden war. Ein Sprecher der AfD-Fraktion sagte am Freitag, die AfD-Abgeordneten würden nun beraten, ob sie Stefan Möller erneut als Vorsitzenden des Justizausschusses zur Wahl stellen oder einen anderen Abgeordneten. Laut Geschäftsordnung darf der Wahlvorschlag der jeweiligen Fraktion für einen Ausschuss-Vorsitz "nur aus wichtigem Grund abgelehnt werden".