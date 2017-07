Joachim Meisner im Jahr 1988 Bildrechte: IMAGO

Der 1933 im schlesischen Breslau geborene Meisner flüchtete als Elfjähriger mit seiner Familie vor der Roten Armee. Sie kamen schließlich in Körner bei Mühlhausen an. 1948 machte Meisner dort seinen Schulabschluss und begann eine Lehre als Bankkaufmann. 1956 legte der Katholik in Magdeburg sein Abitur ab - kam aber im gleichen Jahr zurück nach Thüringen. In Erfurt studierte er Philosophie und Theologie.



Im April 1962 wurde der Theologe Meisner zum Diakon geweiht. Noch im selben Jahr erfolgte die Weihe zum Priester. In Sankt Aegidien in Heiligenstadt arbeitete Meisner als Kaplan, später in Sankt Crucis in der heutigen Landeshauptstadt. Im Caritasverband in Erfurt war er von 1966 bis 1975 Rektor und betreute dort das Referat "Kirchliche Dienste". Zur selben Zeit promovierte er: 1969 wurde er an der Gregoriana in Rom zum Dr. theol. ernannt.