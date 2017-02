In Thüringen erkranken immer mehr Menschen an Keuchhusten. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden im vergangenen Jahr 689 Fälle gezählt. Das seien 28 Prozent mehr als im Vorjahr. In diesem Jahr wurden bislang 75 Fälle gemeldet.

Keuchhusten kann auch Erwachsene treffen Bildrechte: Colourbox

Damit zeigt sich in Thüringen eine ähnliche Entwicklung wie in den anderen Bundesländern. Deutschlandweit hatte das Berliner Robert-Koch-Institut im vergangenen Jahr 22.119 Keuchhusten-Infektionen registriert – der bisherige Höchstwert, seit im Jahr 2013 eine bundesweite Meldepflicht für die Erkrankung eingeführt wurde. In Thüringen gibt es bereits seit 2003 eine solche Meldepflicht.



Keuchhusten (Pertussis) kann sowohl Kinder als auch Erwachsene treffen. Die hochansteckende Atemwegsinfektion wird durch bestimmte Bakterien verursacht. Die Krankheit beginnt zunächst mit Erkältungsbeschwerden wie Schnupfen, später kommt stakkatoartiger Husten, bei Erwachsenen auch Erbrechen hinzu. Laien können Keuchhusten in diesem Stadium kaum erkennen. Mit Antibiotika lässt sich Keuchhusten nur in der Frühphase bekämpfen - vorausgesetzt, er wird auch erkannt.