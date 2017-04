Hintergrund ist, dass Alleinerziehende Anspruch auf Unterhaltszahlungen von Vater oder Mutter des Kindes haben. Wenn der getrennt lebende Partner jedoch keine Alimente zahlen kann oder will, springt der Staat ein - mit Unterhaltsvorschüssen. Diese können beim zuständigen Jugendamt beantragt werden.



Die Behörden versuchen, sich möglichst viel ihrer Vorschüsse von den zahlungspflichtigen Elternteilen zurückzuholen - notfalls auch vor Gericht. In Thüringen gelingt das allerdings längst nicht in allen Fällen. Von den 27 Millionen Euro, die 2016 insgesamt an Unterhaltsvorschuss gezahlt wurden, konnten die Behörden nur 6,4 Millionen wieder einkassieren. So kam es zu dem Minus von 20,6 Millionen zu Lasten der Steuerzahler in Thüringen.