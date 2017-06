Mittlerweile nicht mehr aktiv: die "Bürgerwehr Untersuhl, Gerstungen und Umgebung" Bildrechte: MDR/Axel Hemmerling

Die "Bürgerwehr Piesau-Lichte" besteht nach Informationen des Innenministeriums bisher nur online: Die gleichnamige Facebookseite sei vermutlich im Januar 2016 eingerichtet worden. Die Aufmachung der Seite belege eine Verbindung zur rechtsextremen Szene, die Inhalte seien jedoch nicht strafrechtlich relevant. Zu den namentlich bekannten Sympathisanten der Seite gehöre eine Person der Partei "Die Rechte" an, weitere hätten Verbindungen zu Rechtsextremisten, so Innenminister Holger Poppenhäger (SPD).



Die aktivste der vier bekannten Bürgerwehren nennt sich "Patriotische Bürger für Arnstadt (PBFA)" - firmierte aber zuvor unter "Bürgerwehr Arnstadt". Die Gruppe plant gemeinsam mit dem rechtsextremen THÜGIDA-Bündnis Anfang Juli eine Versammlung in Arnstadt. Der für die PBFA Verantwortliche sei bereits im Jahr 2015 bei rechtsextremen Aktivitäten - unter anderem im Rahmen von THÜGIDA - in Erscheinung getreten.



In Nordthüringen hat sich nach Angaben des Innenministers im September 2015 die Bürgerintitiative "Ellricher für Sicherheit und Ordnung" gegründet. Die Initiative beansprucht für sich selbst ein Bürgerschutzverein zu sein, der sich keinem politischen Lager, keiner Partei, oder der "rechten Szene" zuwenden wolle. Laut einem Artikel auf deren Internetseite hat sich der Verein aber im Januar 2016 auf einem Bürgerabend der rechtsextremen "Volksbewegung Nordthüringen" vorgestellt.