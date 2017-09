Das umstrittene "Klimaretter-Sparbuch" des Thüringer Umweltministeriums ist aus juristischer Sicht bedenklich. Zu dieser Einschätzung kommt Matthias Knauff, Lehrstuhlinhaber für Öffentliches Wirtschaftsrecht an der Universität Jena. Knauff sagte MDR THÜRINGEN, wettbewerbsrechtlich sei es problematisch, gewisse Unternehmen in dem Gutscheinheft konkret zu benennen und andere nicht. Gerade bei Stromanbietern könne das ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz bedeuten, weil es sich hierbei um einen bundesweiten Markt mit zahlreichen Anbietern handle, der von den Gutscheinen aber nicht abgedeckt werde.

Auch verfassungsrechtlich werfe die Broschüre Fragen auf, so Knauff weiter. Die hoheitliche Informationsarbeit eines Ministeriums müsse neutral und objektiv sein. Werbung für gewisse Unternehmen zu machen, könne als unlauteres Wettbewerbsverhalten interpretiert werden und für die in der Broschüre erwähnten Firmen einen Wettbewerbsvorteil bedeuten, so das Fazit des Jura-Professors.