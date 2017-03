Die rot-rot-grüne Landesregierung in Erfurt hat sich ehrgeizige Klimaziele gesetzt. Siegesmund möchte erreichen, dass der CO2-Ausstoß in Thüringen bis 2050 um 90 Prozent im Vergleich zu 1990 verringert wird. Zudem will sie bis 2040 den Energiebedarf zu 100 Prozent aus regenerativen Energien decken. Dazu will die Umweltministerin erneuerbare Energien fördern, den öffentlichen Nahverkehr stärken und den Energieverbrauch vermindern. Um mit gutem Beispiel voranzugehen, sollen Landesimmobilien bereits bis 2030 klimaneutral bewirtschaftet werden.