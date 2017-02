Zwei Tage sind Willem-Alexander und Maximá auf "Arbeitsbesuch" in Thüringen. Sie beschäftigen sich mit Wissenschaft, Kultur, Reformation und Geschichte. Etwa 20 Personen reisen mit dem Niederländischen Königspaar. Erster offizieller Thüringen-Termin ist am Dienstagnachmittag die Wartburg. Ein Blick auf das Königspaar ist dort eher unwahrscheinlich.

Am Mittwoch haben die Bürger Gelegenheit das Königspaar zu sehen. Um 9:25 Uhr werden Willem-Alexander und Maximá von Ministerpräsident Bodo Ramelow an der Staatskanzlei in Erfurt begrüßt. Danach geht es zur Alten Synagoge, nach Buchenwald, in die Anna-Amalia-Bibliothek nach Weimar, ins Goethe- und Schiller-Archiv und schließlich nach Jena ans Leibnitz-Institut für Photonische Technologien. Sechs öffentliche Termine in sieben Stunden. Laut Staatskanzlei sind am Mittwoch die besten Stellen mit viel Platz für einen Blick auf das Königspaar