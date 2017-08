"Spätestens zu den kommenden Kreistags- und Gemeinderatswahlen" sollte die Gebietsreform wirksam werden. So steht es auf Seite 82 des 2014 geschlossenen Koalitionsvertrages. Jetzt kommt alles anders. Die Regierung gönnt sich einfach mal so zwei Jahre mehr - um diese Legislaturperiode bis 2019 zu überstehen.

Der Kompromiss, der von Bodo Ramelow als Erfolg verkauft wird, hat einen bitteren Beigeschmack. Wie bei der Anzahl der kreisfreien Städte das eigene Vorschaltgesetz links liegen gelassen wurde, hebelt r2g nun einfach mal so den Grundsatzvertrag aus. Das Dreierbündnis aus Linken, SPD und Grünen stellt die eigenen Ziele zurück, um bis 2019 an der Macht zu bleiben. Die Sicherung der Macht geht vor. Sie ist wichtiger als Sachthemen und Verträge.



Der allgemein auf Sachthemen fixierte Ministerpräsident musste wieder einmal einen faulen Kompromiss machen, um die Koalition zu retten. Aber was hat er gerettet? Den Koalitionsfrieden? Der Streit wird weitergehen. Die Grünen haben nur mehr Zeit bekommen und die Linke hat Poppenhäger einen SPD-Staatssekretär verpasst. Das sieht nicht nach dauerhaftem Frieden aus. Und die SPD selbst bleibt in sich gespalten. Zudem wird die Gebietsreform Wahlkampfthema.