Finanzausgleich Kommunen beklagen sinkende Investitionen

In dieser Woche hatte Innenminister Poppenhäger (SPD) seinen Entwurf für die Landezuweisungen an die Kommunen vorgestellt. Dem Landkreistag sind diese zu wenig. Er verweist auf sinkende Investitionen als Folge. Der Linken-Politiker Kuschel sieht den Grund für zurückgehende Investionen in der noch nicht vollzogenen Gebietsreform.