Feste Krämerbrückenfest beginnt in Erfurt

In Erfurt wird heute Abend das 42. Krämerbrückenfest eröffnet. Das Eröffnungsspiel steht diesmal ganz im Zeichen des Reformations-Jubiläums. Zum größten Altstadtfest in Thüringen werden bis zum Sonntag wieder zehntausende Besucher erwartet. Auf vier Bühnen und in sieben Höfen treten von Klassik über Jazz bis Indie-Pop Musiker aller Couleur auf. Auch Gaukler, Handwerker und Artisten sind mit von der Partie. Im vergangenen Jahr besuchten mehr als 140.000 Menschen das Fest.