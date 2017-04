AOK-Gesundheitsbericht Thüringer Arbeitnehmer vergleichsweise oft krankgeschrieben

Der Krankenstand von Thüringer Arbeitnehmern ist vergleichsweise weiter auf hohem Niveau. Das meldet die Krankenkasse AOK Plus in ihrem jährlichen Gesundheitsbericht. Demnach fehlten an jedem Arbeitstag 5,8 Prozent aller Beschäftigten krankheitsbedingt, sagte eine Sprecherin. Das entspreche exakt dem Vorjahreswert. Thüringen liegt damit über dem Bundesdurchschnitt von 5,3 Prozent. Seit 2012 liegt Thüringen über dem Bundestrend, wie die Grafik zeigt.