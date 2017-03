In Thüringen ist die Zahl der Straftaten im vergangenen Jahr um 6,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 149.226 Straftaten gestiegen. Das geht aus der Polizeilichen Kriminalstatistik hervor, die Innenminister Holger Poppenhäger (SPD) am Donnerstag vorgestellt hat. Demnach gab es vor allem bei der Rauchgiftkriminalität und bei den schweren Körperverletzungen ein deutliches Plus. Trotzdem gehört Thüringen mit 6.875 Straftaten auf 100.000 Einwohner (Bundesdurchschnitt: 7.797) zu den sichersten Bundesländern in Deutschland. Außerdem hält die Thüringer Polizei mit einer Aufklärungsquote von fast zwei Dritteln den bundesweiten Spitzenplatz.

Bei Asylbewerber-Straftaten handelt es sich oft um Körperverletzungen in Asylbewerberunterkünften. (Symbolfoto) Bildrechte: colourbox

Laut Statistik waren 4.125 Tatverdächtige Asylbewerber. Ihnen wurden 5.545 Fälle angelastet. Laut Innenminister Holger Poppenhäger hat sich die Zuwanderung auf die Kriminalitätsstatistik ausgewirkt. Bei genauer Betrachtung zeige sich aber auch "wie sehr die Äußerungen der Rechtspopulisten an der Wirklichkeit vorbei gehen."



In der neuen Kategorie Asylbewerber sei der Anstieg der Deliktzahlen vor allem auf körperliche Auseinandersetzungen in Asylbewerberunterkünften mit insgesamt 844 Fällen und auf Delikte wie Leistungserschleichung mit 553 erfassten Fällen zurückzuführen. Bei der Drogenkriminalität spielen Asylsuchende dagegen kaum eine Rolle: 157 asylsuchende Tatverdächtige mit 173 erfassten Fällen machen nur 1,6 Prozent aller Fälle von Rauschgiftkriminalität im vergangenen Jahr aus.



Auch bei den Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung sei keine Auffälligkeit beim Anteil der nichtdeutschen Tatverdächtigen festzustellen. Insgesamt stiegen die Sexualstraftaten 2016 um 153 auf 1.402 Fälle. Von den ermittelten Tatverdächtigen wohnten 812 Personen am Tatort. Ähnlich wie bei Körperverletzungsdelikten würden sich Täter und Opfer oft kennen, in der Mehrheit lägen sogenannte Beziehungsstraftaten vor. "Dies zeigt, dass Fremdenangst keine statistisch belegbare Grundlage hat", ergänzte Innenminister Holger Poppenhäger.