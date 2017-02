In Thüringens Landkreisen wächst die Kritik an der Landesregierung am Umgang mit sogenannten Reichsbürgern. Die Altenburger Landrätin Michaele Sojka (Die Linke) wirft der Landesregierung vor, das Problem nicht ausreichend wahrgenommen und nicht reagiert zu haben. Sojka sprach sich in der "Thüringer Allgemeinen" dafür aus, das Waffengesetz zu ändern. Wer die Bundesrepublik und die staatlichen Behörden nicht anerkenne, müsse waffenrechtlich als nicht zuverlässig gelten, so die Linken-Politikerin.