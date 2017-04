Roland Töpfer aus Kölleda ist unser Thüringer des Monats April. Der langjährige Eisenbahner leitet schon seit rund 38 Jahren den ESV Lok Sömmerda und dort insbesondere die Schach-Abteilung. Seine Leidenschaft für den königlichen Denksport gibt der 68-Jährige mit viel Engagement und Einfühlungsvermögen an die Jüngsten weiter, an Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis zehn Jahren, die an Grundschulen im Landkreis Sömmerda lernen. Insgesamt rund 150 Kinder an acht Schulen im Kreis betreut er jede Woche.