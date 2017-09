Die Thüringer Kurorte sind angesichts des anstehenden Generationswechsels bei Badeärzten in Sorge. Nach Angaben des Heilbäderverbandes verfügen zwar derzeit noch alle anerkannten Heilbäder oder Luftkurorte im Freistaat über mindestens einen niedergelassenen Arzt mit dieser Spezialisierung. Allerdings erreicht nach Daten der Landesärztekammer ein Drittel der insgesamt 35 Mediziner bis zum Jahr 2021 das Rentenalter. Für potenzielle Nachfolger sei die Tätigkeit wegen der geringen Zahl ambulanter Kuren aber oft nicht lukrativ genug, so die Kammer. Um sich Kurort nennen zu dürfen, muss die jeweilige Kommune jeweils mindestens einen Badearzt vorweisen können.

Bad Salzungen - hier das Gradierwerk - ist einer der Thüringer Kurorte. Bildrechte: dpa

Badeärzte sind niedergelassene Ärzte in Heilbädern, die in ihrer Praxis ambulante Kurpatienten aus Pensionen, Hotels oder Ferienwohnungen betreuen. Sie untersuchen sie und verordnen Behandlungen wie Massagen oder Bewegungsbäder. Die Zahl dieser Vorsorgekuren, deren Kosten zum Teil die Krankenkassen tragen, hat sich in Thüringen binnen sechs Jahren mehr als halbiert. Im vergangenen Jahr wurden laut Heilbäderverband nur noch 674 Aufenthalte gebucht. 2010 waren es 1.583 gewesen. "Das ist extrem wenig", sagte Sigurd Scholze von der Landesärztekammer. Dies wirke sich auch auf die Einnahmen aus der Tätigkeit als Badearzt aus. Gerade weil es ohnehin immer schwieriger werde, junge Ärzte für Praxisübernahmen im ländlichen Raum zu begeistern, sei dies ein Problem. Außerdem seien die geforderten Qualifizierungskurse für Badeärzte mit erheblichem organisatorischen Aufwand verbunden, so Scholze.