Das Land Thüringen wird seine nicht mehr benötigten Flüchtlingsunterkünfte nur schwer wieder los. Für die meisten Gebäude gebe es keinen Kaufinteressenten, sagte Migrationsminister Dieter Lauinger (Grüne). Auch für viele Objekte, die an Mietverträge gebunden sind, habe das Land noch keine Lösung.

Zu Spitzenzeiten gab es in Thüringen zehn Gebäude für die Erstaufnahme. In den vergangenen Monaten wurden lediglich die Häuser in Gera und Suhl genutzt. "Alle anderen stehen zur Disposition", sagte Lauinger. Für Mieten und Pacht sind in diesem Jahr neun Millionen Euro eingeplant, 2017 sind es fast 13 Millionen Euro. Nach Einschätzung Lauingers können die beiden Einrichtungen auch dann genügend Flüchtlinge aufnehmen, sollten wieder mehr Menschen nach Deutschland kommen.

Land rechnet nicht mehr mit rasant steigenden Flüchtlingszahlen

In diesem Jahr sind bis kurz vor Weihnachten mehr als 6.400 Flüchtlinge in Thüringen neu registriert worden. Im Januar gab es laut Migrationsministerium die höchste Zahl an Neuzugängen in diesem Jahr: 2.358 Flüchtlinge waren es zu Jahresbeginn. Nach Angaben des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge stellten bis Ende November 5.411 Syrer einen Asylantrag. Neuere Daten gibt es erst im Januar.

Das Land hat noch Kapazitäten für die Aufnahme von Geflüchteten, will viele Gebäude aber wieder loswerden. Bildrechte: dpa Das Land rechnet nach derzeitigen Erkenntnissen nicht mehr mit rasant steigenden Flüchtlingszahlen. "Das kann natürlich auch falsch sein, wenn sich weltpolitisch Dinge wieder zuspitzen", gab Lauinger zu bedenken. Nach seiner Einschätzung könnte Thüringen aber schnell reagieren - aus der Erfahrung im Jahr 2015 heraus, als besonders viele Flüchtlinge in Deutschland eintrafen und landesweit Strukturen zur Aufnahme und Versorgung aufgebaut wurden. "Noch haben wir die Kapazitäten", so Lauinger.



Derzeit gibt es allein für die ehemalige Kaserne in Mühlhausen, in der Flüchtlinge zeitweise untergebracht waren, einen Kaufinteressenten. Der Landkreis Unstrut-Hainich hatte entsprechende Absichten bekundet. Aus seinem Haus gebe es eine schriftliche Erklärung, dass wir nicht auf Mühlhausen als Standort beharren, sagte der Minister. "Mühlhausen ist von unserer Seite freigegeben worden."

Mietvertrag für Baumarkt soll früher beendet werden

Für den Verkauf von Immobilien ist Lauingers Ministerium nicht zuständig. Die ehemalige Kaserne in Ohrdruf gehe zum Jahreswechsel offiziell wieder an die Bundeswehr zurück, so Lauinger. "Formal wird sie schon längst nicht mehr genutzt." Die Polizeistation in Bad Lobenstein im Saale-Orla-Kreis wird laut Innenministerium im März 2017 wieder von Polizisten bezogen. Bis dahin soll sie für den Betrieb hergerichtet werden. Noch offen ist die Frage nach der Zukunft eines ehemaligen Baumarkts in Gotha, den das Land als Unterkunft angemietet hat und der nun ebenfalls leer steht. Das Land wolle nun Kontakt zu den Vermietern dieser Gebäude aufnehmen. Dabei solle geklärt werden, ob die Mietverträge gegen eine Zahlung früher beendet werden könnten, sagte der Minister.