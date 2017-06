"Rückblickend ist die Gründung der LEG selbstverständlich ein Erfolg“, sagt Jörg Schwäblein. Er war im Mai 1992 Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion. Nach dem Vorbild Hessens und auf Initiative der Union wurde die Landesentwicklungsgesellschaft im Mai 1992 aus der Taufe gehoben. Den Erfurter Ortsteil Brühl kannte Schwäblein noch von seinem Beruf vor der Wende. Funkwerk und Mikroelektronik teilten sich den Standort. "Das war alles heruntergekommen, völlig kaputt“, sagt Schwäblein. Man müsse doch nur schauen, was die LEG aus dem Viertel gemacht habe.

Das Land neu beleben

Andreas Krey (im Bild) und Frank Krätzschmar sind Geschäftsführer der LEG. Bildrechte: dpa Brachflächen kaufen, Altlasten sanieren, Altbauten abreißen oder herrichten - und die Standorte somit neu beleben. Das war die vordringliche Aufgabe der landeseigenen Gesellschaft in den vergangenen 25 Jahren. Etwa 230 Hektar an Baulandflächen wurden im vergangenen Vierteljahrhundert erschlossen und meist an die Endnutzer weiter verkauft.



1995 kam als zweites wichtiges Standbein die Akquisition von Industriebetrieben und das Thüringen-Marketing hinzu. Dazu hat die LEG Gewerbegebiet neu erschlossen oder Altstandorte für industrielle Zwecke entwickelt. "Seit 1992 hat die Landestochter insgesamt Investitionen in Höhe von 10 Milliarden Euro ausgelöst und etwa 67.000 Arbeitsplätze dauerhaft neu geschaffen“, zieht LEG-Sprecher Holger Wiemers Bilanz.



Im Brühl hat es geklappt - auch wenn die letzten geplanten Investitionen wie etwa ein Hotelhochhaus noch auf sich warten lassen. Auch der historische Kern von Schleusingen wurde mit Hilfe der LEG schon bis 2004 weitgehend durchsaniert. Auf der alten Militärliegenschaft auf dem Eisenacher Kindel wurde ein gut laufendes Gewerbegebiet entwickelt. 2010 erhielt die LEG vom damaligen Wirtschaftsminister Matthias Machnig zudem die "neu gegründete Thüringer Energie und Greentech-Agentur" (Thega) zugewiesen. Die Standortentwickler sind seitdem auch in die Energiewende Thüringens eingebunden. Ein Jahr später erhielt das Unternehmen zudem den Auftrag, sich um den Fachkräftemangel in Thüringen zu kümmern - und gegenzusteuern. Vor allem mit großangelegten Werbeaktionen versucht die LEG seitdem Pendler, die Thüringen bislang noch unter der Woche verlassen, auf Arbeitsplätze im Land umzuleiten. Ein echter Erfolg ist hier bislang jedoch ausgeblieben.

Neues "Stadtviertel" am Güterbahnhof

Nicht alles, was die LEG in den vergangenen 25 Jahren angefasst hat, ist ein Erfolg geworden. Etwa in Rositz im ostthüringischen Landkreis Altenburg. Seit dem Zweiten Weltkrieg ist die Landschaft hier mit Teerrückständen stark belastet worden, ein ganzer See bestand hier aus Abfällen der Teerproduktion. Die Landesentwicklungsgesellschaft hat Anfang der 90-er Jahre den Auftrag bekommen, die Umweltsünde zu beseitigen. Mehr als zehn Jahre und 70 Millionen Euro hat die LEG dafür aufgewandt. Gelungen ist die Sanierung jedoch nur zum Teil. Der See ist heute zwar fachgerecht abgedeckt. Doch die Verseuchung des Grundwassers konnte auch die Landesentwicklungsgesellschaft nicht verhindern.